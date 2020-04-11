Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) порадувала підписників відвертим знімком

Зірка позувала в кріслі у невимушеній позі, передає Politeka.net. Модель з'явилася в прозорому боді з блискітками на грудях. Цій крихітці слово "сором" невідомо.

Хоча і самих інтимних місць видно не було, все ж можна було помітити великі груди зірки. Вона трохи затиснула їх руками по боках, ті аж випирали в такому тонкому вбранні.

Також видно пружний животик Сьєнеги, який трохи зморщився в результаті прийнятої пози.

Прозоре боді підкреслило всі достоїнства фігури зірки, на неї хочеться дивитися постійно.

Завершив образ кокетливий обруч на голові, а також прикраси на руці і довгий манікюр.

Дівчина задумливо дивилася вдалину, відкривши губи.

За сім годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися фігурою зірки, а також її дуже привабливою зовнішністю. На думку людей, Кассандра виглядала не тільки дуже гаряче, але і в той же час дуже жіночно.

Нагадаємо, модель "Playboy" Кассандра Сьєнега пройшлася по вулиці Лос-Анджелеса (США) в спокусливому стилі.

Модель одягла маленькі шортики на високій посадці, які підкреслили її тонку талію і пишні стегна.

Сьєнега тримала в руці обруч і телефон. Волосся моделі розвіювалося на вітрі. Образ завершували аксесуари і світло-жовта маска.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала у бікіні. Її принади ледь не вистрибували з маленьких ліфа і плавок.

Зірка натягнула низ вище стегон, щоб зробити свій образ більш спокусливим.

Модель нахилилася до камери і подивилася на неї, закривши очі дзеркальними очками.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорному білизна.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що відома модель «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст.