найкрасивіша жінка світу 2019 Белла Хадід показала себе і сестру

На першому фото дівчата позують на терасі, швидше за все, у весняній одязі і тримають дві кульки у вигляді цифр 2 і 5. На другому фото Белла з сестрою зовсім маленькі дівчатка і обіймають один одного. На третьому фото сестри в гримерці і одна у другої лежить на коліні. На інших фото Белла показала найяскравіші моменти з життя зі своєю сестрою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження, мій кращий друг, лідер, вчитель, і спільник. Я б не змогла прожити це життя без тебе на моїй стороні. Спасибі за те, що ти найбільша старша сестра для мене, про яку я коли-небудь просила. Я не могла мріяти про тебе... "Я так вдячна за те, що ти є і я святкую неї тільки сьогодні, але й кожен день. Схиблена на тобі", - написала Хадід з фото.

Фанати поставили більше одного мільйона лайків, серед яких була і Леся Нікітюк. Користувачі, які написали та безліч коментарів:

"Дуже гарні фото", "Вітаю", "Бог благословив", "Ангел".

Повідомлялося, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників спокусливими фото.

Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.

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