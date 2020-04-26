Самая красивая женщина мира 2019 Белла Хадид показала себя и сестру

На первом фото девушки позируют на террасе, скорее всего, в весенней одежде и держат два шарика в виде цифр 2 и 5. На втором фото Белла с сестрой совсем маленькие девочки и обнимают друг друга. На третьем фото сестры в гримерке и одна у второй лежит на колене. На других фото Белла показала самые яркие моменты из жизни со своей сестрой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, мой лучший друг, лидер, учитель, и подельник. Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя на моей стороне. Спасибо за то, что ты самая большая старшая сестра для меня, о которой я когда-либо просила. Я не могла мечтать о тебе... "Я так благодарна за то, что ты есть и я праздную нее только сегодня, но и каждый день. Помешана на тебе", - написала Хадид по фото.

Фанаты поставили более одного миллиона лайков, среди которых была и Леся Никитюк. Пользователи написали и множество комментариев:

"Очень хорошие фото", "Поздравляю", "Бог благословил", "Ангел".

Сообщалось, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, порадовала поклонников соблазнительными фото.

Так, на одном из снимков Белла предстала с влажными волосами. Знаменитость была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.

Напомним, развратная Белла Хадид избавилась от белья и устроила подружке испытание

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