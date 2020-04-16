Известная супермодель 23-летняя Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, приняла участие в фотосессии для итальянского журнала

На фото Белела позирует без одежды и прикрывает себя букетом засохших цветов, что были в стеклянной вазе. На других снимках показывает себя топлесс, прикрывая грудь туфлями на шпильках. Об этом пишет "Газета.юа".

Звезда заявила, что фотосессию сделала при помощи FaceTime под руководством фотографа из Нью-Йорка, а также стилиста.

"Времена меняются, и работа из дома приобретает новое значение. Мне невероятно повезло принять участие в этой съемке", - написала Белла.

Ранее мы сообщали, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, порадовала поклонников новым видео в простом, и одновременно, в соблазнительном образе.

Звезда предстала перед подписчиками в голубом топе, который обтянул ее грудь. Также Хадид была в мини-шортах. Стройные ножки модели не должны были оставить кого-то равнодушным.

Кроме того, голубой топ обтянул непышные прелести звезды, а также позволил увидеть плоский живот.

Сообщалось, что Топ-модель Белла Хадид, поздравила лучшую подругу с Днем рождения, порадовав порцией пикантных кадров.

На этот раз в своем блоге она опубликовала пост, в котором поздравила свою подругу. К нему прилагалась серия пикантных фото, на которых топ-модель позировала в откровенных нарядах в компании своей подруги и по совместительству американской певицей Джесси Джо Старк.

Напомним, Белла Хадид показала, как выглядела задолго до пластических операций и славы

Также Politeka писала, что роскошная Белла Хадид осталась без одежды, засветив аппетитные места

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