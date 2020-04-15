Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, порадовала поклонников новым видео в простом, и одновременно, в соблазнительном образе

Звезда предстала перед подписчиками в голубом топе, который обтянул ее грудь, пишет Politeka.net. На нем были нарисованы две сочные ягодки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Также Хадид была в мини-шортах. Стройные ножки модели не должны были оставить кого-то равнодушным.

Кроме того, голубой топ обтянул непышные прелести звезды, а также позволил увидеть плоский живот.

Стоит отметить, что на лице знаменитости были разные детские рисунки, которые она наложила с помощью фильтра в сети.

За девять часов видео собрало почти три миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети посчитали модель очаровательной и невероятно привлекательной. Люди завалили звезду комплиментами, ведь, по их мнению, она достойна только приятных слов.

Напомним, Белла Хадид позировала в голубом топе без белья, из-под которого выпирали сочные прелести.

Модель затянула рукава топа под грудью и сфотографировала данный образ на себе. На руке модели заметны блестящие часы.

Руки и груди Беллы испачканы в краске, но звезда этого не стесняется, а активно демонстрирует.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид опубликовала самые горячие кадры с певицей и дизайнером Джесси Джо Старк.

На фото девушки позируют в откровенных нарядах, в купальниках и на вечеринках, а также без белья. Видно, что Хадид и Старк еще те тусовщицы.

«Рок-н-ролл принцесса. День рождения королевы», - подписала Белла фотографии.

Отметим, Белла и Старк очень давно дружат и проводят много времени вместе.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.

Также Politeka писала, что идеальная Белла Хадид в прозрачной блузке застыла в соблазнительной позе: «Ух, проказница».