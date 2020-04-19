Известная модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, предстала в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, известная модель очень любит менять образы и примерять новые необычные наряды. Кроме того, она часто выкладывает снимки из рабочих фотосессий, а также делится повседневными фото в компании своих подружек.

На этот раз модель решила опубликовать архивный снимок в своих сторис. Как известно, Белла совсем не стесняется позировать без белья во время фотосъемок. Данный снимок это тому подтверждения.

Модель облачилась лишь прозрачное платье, которое позволило лицезреть ее пикантные места. Скорее всего, мужчина, который находится позади нее запомнит такую прогулку надолго.



Ранее, в свои сторис она опубликовала фото с занятий фитнесом. Очаровательная модель предстала в обтягивающем костюме. Белла, расставив ноги, заняла опасную позу возле шеста, который обхватила руками выше головы.

Напомним, американская топ-модель Белла Хадид — одно из наиболее востребованных и ярких лиц на современной модной арене. Она не только является послом и постоянным лицом модных домов, но также музой знаменитого модельера Риккардо Тиши и популярного певца The Weeknd, с которым ее связывают романтические отношения.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.