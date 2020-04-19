Известная модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, предстала в соблазнительном образе
Как сообщает Politeka.net, известная модель очень любит менять образы и примерять новые необычные наряды. Кроме того, она часто выкладывает снимки из рабочих фотосессий, а также делится повседневными фото в компании своих подружек.
На этот раз модель решила опубликовать архивный снимок в своих сторис. Как известно, Белла совсем не стесняется позировать без белья во время фотосъемок. Данный снимок это тому подтверждения.
Доллар внезапно рухнет, самый благоприятный прогноз начал сбываться: "уже через неделю..."
Выпившая Седокова проболталась о секрете Брежневой и Меладзе: "Симпатичная женщина увела..."
Ядовитый смог в трех областях, заявление Зеленского о дефолте и крах доллара - главное за ночь
Наташа Королева с Николаевым оторвалась на вечеринке у Валерии, видео: "А как же Тарзан?"
Модель облачилась лишь прозрачное платье, которое позволило лицезреть ее пикантные места. Скорее всего, мужчина, который находится позади нее запомнит такую прогулку надолго.
Ранее, в свои сторис она опубликовала фото с занятий фитнесом. Очаровательная модель предстала в обтягивающем костюме. Белла, расставив ноги, заняла опасную позу возле шеста, который обхватила руками выше головы.
Напомним, американская топ-модель Белла Хадид — одно из наиболее востребованных и ярких лиц на современной модной арене. Она не только является послом и постоянным лицом модных домов, но также музой знаменитого модельера Риккардо Тиши и популярного певца The Weeknd, с которым ее связывают романтические отношения.
Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.
Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.
Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.