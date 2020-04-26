Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка двох титулів за найкрасивіші сідниці в світі, показала новий жаркий образ
На фото Сьюзі позує в золотистому білизна і швидше за все, панчохах. На бюстгальтері Кортес можна побачити два сліди від губної помади. Модель вигнула спину і сховала руки за волосся, щоб показати звабливу позу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Привіт хлопці", - написала Сьюзі під фото.
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Фанати поставили 9 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Дорогоцінна", "Прекрасна", "Красиві Бум-Бум", "Богиня", "Привіт, ти виглядаєш дуже гарно сьогодні і щодня".
Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантне фото.
В гонитві за пікантним кадром, модель зважилася на незвичайний знімок.
Кортес розташувалася на кріслі зайнявши незвичайну позу - вона буквально сповзала з нього на м'який килим.
Одягнувши спокусливе чорну білизну, вона черговий раз продемонструвала те, за що її так обожнюють шанувальники.
Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала гарячим знімком.
Кортес вразила красою в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.
Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і здалися кубики. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.
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