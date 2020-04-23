29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, порадовала поклонников новым снимком, на котором показала свою гордость

Модель использует Инстаграм для фото горячего характера, передает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в кружевном нижнем белье ярко-розового цвета.

На снимке Кортес встала у зеркала, натягивая трусики выше бедер. Волосы модель собрала в неаккуратный пучок, оставив часть распущенной.

Модель позировала вполоборота, любуясь собой. Упругие ягодицы, тонкая талия, накаченные руки и ноги - в этом теле все идеально.

На пальцах заметен светлый маникюр. А макияж звезды - пышные ресницы и розовые от блеска губы.

За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали комлименты на иностранном языке. Люди выражали восхищение формам звезды и поражались, как можно быть такой роскошной женщиной. "Игривая малышка", - написал один из фангатов.

А вот Кортес похвасталась формами в черном белье:

Напомним, Кортес предстала в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.

Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.

Звезда сидела в сапогах на шнуровке.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на пляже в очень откровенном купальнике. Частично он был развязан и аж глаза разбегаются, куда смотреть.

Пятая точка была полностью оголена. Кортес оттянула лямку купальника, будто собираясь его снять. В прочем, он практически ничего не скрывал, кроме самого сокровенного.

Звезда была с распущенными волосами. На размытом фоне можно увидеть песок и деревья.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц осталась в одних чулках и показала, чем покоряет мужчин: "Прекрасная"

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