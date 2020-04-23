29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, порадовала поклонников новым снимком, на котором показала свою гордость
Модель использует Инстаграм для фото горячего характера, передает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в кружевном нижнем белье ярко-розового цвета.
На снимке Кортес встала у зеркала, натягивая трусики выше бедер. Волосы модель собрала в неаккуратный пучок, оставив часть распущенной.
Модель позировала вполоборота, любуясь собой. Упругие ягодицы, тонкая талия, накаченные руки и ноги - в этом теле все идеально.
На пальцах заметен светлый маникюр. А макияж звезды - пышные ресницы и розовые от блеска губы.
Путина "раздавили" из-за падения цен на нефть, яркая карикатура: "Лихие 90-е"
Русская Кардашьян забыла про стыд и показала «бомбочки» в бикини: «Это так горячо!»
Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят"
Беременная Гросу без белья показала естественную красоту: «Вау, невероятная!"
За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали комлименты на иностранном языке. Люди выражали восхищение формам звезды и поражались, как можно быть такой роскошной женщиной. "Игривая малышка", - написал один из фангатов.
А вот Кортес похвасталась формами в черном белье:
Напомним, Кортес предстала в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.
Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.
Звезда сидела в сапогах на шнуровке.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на пляже в очень откровенном купальнике. Частично он был развязан и аж глаза разбегаются, куда смотреть.
Пятая точка была полностью оголена. Кортес оттянула лямку купальника, будто собираясь его снять. В прочем, он практически ничего не скрывал, кроме самого сокровенного.
Звезда была с распущенными волосами. На размытом фоне можно увидеть песок и деревья.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц осталась в одних чулках и показала, чем покоряет мужчин: "Прекрасная"
Также Politeka писала, что модель с самыми красивыми ягодицами пошалила в крохотном бикини на песке: "Какой персик"