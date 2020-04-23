Знаменитость решила не прятать себя

Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" два раза, показала новый соблазнительный образ

На фото Сьюзи позировала в желтом купальнике, руками приснимая трусики. Образ Кортес дополнила прозрачным дождевиком. Волосы были распущены и свисали в этот раз. На фоне можно увидеть размытые деревья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро, мальчики", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты успели поставить пять тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Тотальная красота", "Изысканная", "Красивая", "Доброе утро".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес порадовала поклонников новым снимком, на котором показала свою гордость.

В этот раз звезда предстала в кружевном нижнем белье ярко-розового цвета.

На снимке Кортес встала у зеркала, натягивая трусики выше бедер. Волосы модель собрала в неаккуратный пучок, оставив часть распущенной.

Сообщалось, что Известная модель Сьюзи Кортес показала новое фото в Инстаграм.

На фото Сьюзи позировала в булках и белом нижнем белье, а вот бюстгальтер Кортес решила не надевать. Грудь пришлось модели прикрывать руками. Волосы были собраны в хвост. Образ звезда дополнила чулками. Фото получилось очень красочным и соблазнительным.

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