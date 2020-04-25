Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула за самые красивые ягодицы в мире, показала новый пляжный образ

На фото Сьюзи позировала в крохотном купальнике голубого цвета. Кортес позировала на пляже и выгнулась в соблазнительной позе на деревянных ступеньках. Благодаря этому можно легко оценить те формы, за которые модель получила титул. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Великолепна", "Вы божественны", "Миловидная", "Любимая из Бразилии, горячая, очень горячая", "Красивая русалка".

Ранее мы сообщали, известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала горячий образ.

На фото Сьюзи сидела на кровати и раздвинула ноги. На ней было крохотное белье, которое Кортес прямо на фото начала развязывать, так и хочется сказать звезде, чтобы не останавливалась. В трусиках и бюстгальтере были засунуты стодолларовые купюры.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала новый образ.

Так, Сьюзи предстала в в бикини (на некоторых кадрах в синем, на других - белом), которые практически ничего не прикрывают. Модель приняла жаркую позу на песке, всунув в камеру крупным планом свою главную гордость - "какой персик". Кортес эффектно убрала песок с ягодиц, чем несказанно порадовала толпу фанатов.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц показала формы в прозрачном дождевике

А еще Politeka писала, что модель с самыми красивыми ягодицами сорвала одежду и покорила видами сзади

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Сьюзи Кортез сверкнула прелестями в одном белье



