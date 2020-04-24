Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала горячий образ

На фото Сьюзи сидела на кровати и раздвинула ноги. На ней было крохотное белье, которое Кортес прямо на фото начала развязывать, так и хочется сказать звезде, чтобы не останавливалась. В трусиках и бюстгальтере были засунуты стодолларовые купюры. На кадре можно хорошо заметить подкачанные формы модели, тело поражает своей упругостью. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Любые деньги "Бум-Бум", "Замечательная", "Красивая девочка", "Зелень и евро двигают мир, черт возьми", "Удивительный пост", “Ты божественна”.

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является победительницей конкурса «Мисс Бум Бум», показала идеальную фигуру без белья.

«Удаляю свой лучший контент», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортес позирует без белья, прикрывая интимные места рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, опубликовала горячее видео.

Так, на одном из последних видео звезда потрясла своей гордостью на камеру. На кадрах Кортес предстала в белых мини-шортиках, которые выделили ее аппетитную пятую точку.

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