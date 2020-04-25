Модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото

Самая молодая миллиардерша в мире обожает яркие фотосессии, результатами которых делится с многочисленными поклонниками в соцсети Insagram, передает Politeka.net

На этот раз Кайли опубликовала фото, на котором позировала совсем без белья. В этом нет ничего странного, так как она любительница похвастаться своей фигурой без лишних элементов одежды.

Но последний ее снимок не был таким откровенным. Облачилась модель лишь в платье, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы. Соблазнительно выгнувшись в позе "собачки", Кайли просто очаровала своих подписчиков, которые были уверены, что белье на ней и правда лишнее.

Такие бессовестные шалости модели поклонники оценили пятью миллионами лайков.

Напомним, Дженнер с удовольствием публикует фото в купальниках и соблазнительной одежде. А в последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков, на которых демонстрирует образы на выход.

Отметим, что Дженнер стала успешнее своих сестер. По оценкам Forbes, сейчас ее состояние в три раза больше, чем у Ким. Инвестировала деньги, заработанные благодаря карьере модели, в собственную линию косметики, которая продавалась через интернет за считанные минуты.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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