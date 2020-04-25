Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина позує в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрному білизна. На одному з знімком Квітко позує з руками, які закинула за голову.

Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.

До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала серію кращих фото гарячої подружки-моделі в провокаційному вигляді.

Як відомо, дівчина є моделлю із значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массове увагу до себе і заінтригувала своїм профілем в соціальній мережі. Дівчина щодня оновлює свій аккаунт, поповнюючи той серією досить гарячих фото. Після введення карантину зірка вирішила також показувати цілі збірки кадрів, які найбільше інтригували фанатів останнім часом, а також хвалитися кадрами своїх знаменитих подруг.

На цей раз модель модель представила кілька образів своєї моделі-подружки в білизні і купальнику, які припали до смаку фанатам. Анастасія показала, як дівчина приміряла на себе коротенький топ нюдового відтінку без бретелей, ледь прикриває її груди, а також підв'язки з чорно-білої тканини в смужку. При цьому на моделі можна помітити легкий макіяж з акцентом на виразні очі.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

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