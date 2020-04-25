Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, дівчина позує в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрному білизна. На одному з знімком Квітко позує з руками, які закинула за голову.
Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.
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До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала серію кращих фото гарячої подружки-моделі в провокаційному вигляді.
Як відомо, дівчина є моделлю із значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массове увагу до себе і заінтригувала своїм профілем в соціальній мережі. Дівчина щодня оновлює свій аккаунт, поповнюючи той серією досить гарячих фото. Після введення карантину зірка вирішила також показувати цілі збірки кадрів, які найбільше інтригували фанатів останнім часом, а також хвалитися кадрами своїх знаменитих подруг.
На цей раз модель модель представила кілька образів своєї моделі-подружки в білизні і купальнику, які припали до смаку фанатам. Анастасія показала, як дівчина приміряла на себе коротенький топ нюдового відтінку без бретелей, ледь прикриває її груди, а також підв'язки з чорно-білої тканини в смужку. При цьому на моделі можна помітити легкий макіяж з акцентом на виразні очі.
Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.
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