Відома модель Ебігейл Ретчфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні
Зірка сіла впівоберта до фотографа і продемонструвала свої достоїнства, повідомляє Politeka.net.
Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.
Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися видами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.
Модель примальовувала до спини крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.
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Модель не дивилася в камеру, вона повернула голову, прочинила губи і подивилася в сторону.
"Люблю міняти це фото🦋💎", - написала модель.
За день пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що Ретчфорд виглядає розкішно, а також говорили, що шукали таку дівчину все життя.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала лежачи в блакитній воді. Модель красиво вигиналася, щоб вигідно продемонструвати відпадні форми. Пишні груди і стегна, а також плоский живіт та тонка талія - в цій фігурі все виглядає чудово.
Ретчфорд перебувала у воді повністю оголеною, однак при цьому приховавши свої груди за допомогою долонь і красивих рожевих кольорів.
Раніше писалося, що Ебі Ретчфорд постала в маленькій нижній білизні зеленого кольору. Тонке мереживо на самому інтимному місці ледь приховав соковиті принади. Білизна мала вирізи в районі грудей.
На талію модель одягла пояс для панчіх, а нижче визирали крихітні трусики.
Ретчфорд виглядала просто чудово в тісній білизні. Її форми мало не вистрибували. Стрункі ніжки і пишні стегна виглядали чудово.
Нагадаємо, гаряча Рэтчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
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