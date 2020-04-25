Відома модель Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ

На фото Емілі позує у ванній в одних трусиках і рушник на голові. Ратаковскі стояла спиною до камери, але можна на неї подивитися також в дзеркалі. На фото можна легко оцінити ідеальні вигини моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Все через те, що Емілі опублікувала в сторіс кадр, де таких функцій немає.

Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковски показала новий спокусливий образ.

На фото Емілі стоїть у просторому халаті, під яким можна побачити золотисте білизна. Ратаковски робила фото в дзеркалі ванної кімнати. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним на кадрі. На тлі можна побачити висять рушники.

Раніше ми повідомляли, що популярна фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковски похвалилася неймовірними кадрами, які було зроблено під час пікантній фотосесії.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram вона показала кілька кадрів з фотосесії для модного журналу. На знімку дівчина постала в крихітних трусиках від бікіні власного бренду Inamorata. При цьому красуня вирішила не надягати верх купальника.

На першому фото Емілі стоїть впівоберта до камери, одягнена тільки в плямисте бікіні. При цьому вона притиснулася своєю груддю до одвірка, тому її досконале тіло на першому плані.

Нагадаємо, зухвала Ратаковски забула одягнути ліфчик і засвітила зайве на сходах

А ще Politeka писала, що безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Ратаковски виставила напоказ свої апетитні принади



