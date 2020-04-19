Всемирно известная модель и актриса Эмили Ратаковски показала смелое фото





Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

В этот раз, на одной и фан-страниц модели появился снимок, на котором Эмили позировала без лифчика.

Стоить отметить, что фото было сделано довольно давно, когда еще она без стеснения заваливала своих подписчиков откровенными снимками. На кадре модель позировала на кровати возле зеркала, соблазнительно оголив грудь. С помощью отражения, всем удалось рассмотреть ее пикантное место во всей красе.

Ранее звезда решила похвастаться своими стройными длинными ногами и глубоким декольте.

Так, звезда вышла на прогулку в боди черного оттенка, который обтянул ее соблазнительные формы, подчеркнув все достоинства ее фигуры.

Изюминкой ее образа стали высокие кожаные сапожки красного оттенка.

Напомним, Эмили – одна из самых успешных бизнесвумен среди моделей. Она создала свой бренд купальников Inamorata (что в переводе означает «возлюбленная») еще в 2017-м году. Позже ассортимент бренда заметно расширился. Помимо купальников, девушка стала выпускать нижнее белье, одежду для дома и даже женские костюмы.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».