Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала новий сонячний образ
На фото Альона позує в блакитній сукні в горошок. У ньому був настільки великий розріз, що нічого не було прикрите до талії. Це можна сказати і про декольте, в якому ледве вмістилися пишні форми моделі. Образ Омович доповнила великими стильними сонячними окулярами. Зірка позувала біля каменя або чогось подібного на морському пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що кадр був опублікований в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.
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Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала новий королівський образ.
На фото Омович стоїть біля дорогої машини, можна припустити, що "Мерседес". Олена була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі. Модель спокусливо сперлася на автомобіль і показала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі.
Повідомлялося, що українська модель Олена Омович показала себе в спальні зовсім без одягу.
На кадрах, знятих відразу після цього, оголена Омович сидить на підлозі своєї спальні, загорнувшись в рушник. При цьому рушник трохи не спадає з пишних грудей моделі, погрожуючи в будь-який момент оголити і її.
Нагадаємо, українська Кардашьян задерла ноги і понежилась на сонці без одягу
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