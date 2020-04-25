Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала новий сонячний образ

На фото Альона позує в блакитній сукні в горошок. У ньому був настільки великий розріз, що нічого не було прикрите до талії. Це можна сказати і про декольте, в якому ледве вмістилися пишні форми моделі. Образ Омович доповнила великими стильними сонячними окулярами. Зірка позувала біля каменя або чогось подібного на морському пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що кадр був опублікований в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала новий королівський образ.

На фото Омович стоїть біля дорогої машини, можна припустити, що "Мерседес". Олена була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі. Модель спокусливо сперлася на автомобіль і показала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович показала себе в спальні зовсім без одягу.

На кадрах, знятих відразу після цього, оголена Омович сидить на підлозі своєї спальні, загорнувшись в рушник. При цьому рушник трохи не спадає з пишних грудей моделі, погрожуючи в будь-який момент оголити і її.

Нагадаємо, українська Кардашьян задерла ноги і понежилась на сонці без одягу

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