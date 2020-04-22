Украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила роскошную фотосессию в поле

Свежие снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Омович предстала в спортивных штанах и миниатюрном топе, который больше напоминал спортивный лиф. Судя по всему, она остановилась в поле, когда ехала в машине, поэтому фотосессия оказалась спонтанной.

Звезда Инстаграма спустила штаны, оголив свой плоский животик. Кроме этого она без стыда выставила на обозрение главную гордость, которая прекрасно просматривалась через тонкую ткань топа. Видно, что у Омович сделан пирсинг на груди. Это заметили и ее поклонники.

«Какую локацию мы нашли по дороге в Одессу! Какое фото нравится больше?», - подписала девушка серию фото.

Всего за час ее пост собрал более 11 тысяч лайков. Поклонники оставили Омович множество комплиментов.

«Какие красивые кадры», «Просто огонь», «Очень-очень красиво и чувствуется Гармония всего: тела, души, а главное тепло от Вас, Аленочка!», «Как тебе классно без косичек», «Вау», «1-3 четкие как и ты сама огненная девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович вышла из душа, прикрылась полотенцем и засветила себя в откровенном виде. У девушки были мокрые волосы, а ее грудь выпрыгивала из полотенца.

Напомним, что Омович показала топ самых жарких фото: без белья, с подружкой и зеркалом.

Как сообщала Politeka, Омович сверкнула упругими «дыньками» в экстремальном декольте: «Кайф».

Также Politeka писала, что Омович показала в спальне, чем соблазняет мужчин: горячие кадры.