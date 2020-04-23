Скандальная модель Алена Омович показала, как греется на солнышке в соблазнительном кружевном белье

Популярная инста-дива, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», продолжает радовать поклонников откровенными снимками. На этот раз она решила показать подписчикам, чего ей большей всего не хватает на карантине.

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала снимок, на котором она расслабляется на балконе с видом на море, передает Politeka.net. Омович сидит за столом, заставленным едой, закинув ноги на прозрачное ограждение балкона и блаженно закрыв глаза, в которые светит солнце.

Из одежды на модель лишь комплект черного кружевного белья, небрежно сброшенный белый халатик и полотенце на голове.

«Самоизолировалась с едой. Чего Вам больше всего не хватает на карантине?», - поинтересовалась модель в подписи к фото.

Под снимком тут же появилось множество комментариев.

«Кормилицу греет», «Алёнка классная как всегда шикарна», «Каждый раз восхищаюсь вашим умением делать такие красивые кадры», «Села бы по приличней, за столом всё-таки! Макака», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович показала идеальное тело в новой фотосессии. Так, модель позировала возле стола в одном белье, демонстрируя на камеру безупречные формы. Как можно заметить, из-под белья выглядывает пирсинг девушки на интимном месте.

Саму фотографию Омович решила никак не комментировать. Более того, она лишила такой возможности своих подписчиков, выбросив снимок в Сторис.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула упругими прелестями в одном белье.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян показала пирсинг в секретном месте.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян нагнулась и эффектно задрала юбку: "Что уж там скрывать".