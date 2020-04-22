Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, порадовала пользователей новым весенним луком

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых позировала перед зеркалом, снимая процесс на телефон.

Модель примерила суперкороткое платье из легкой ткани зеленого оттенка с серыми цветами и белые кроссовки. Омович никогда не стеснялась показывать стройные ножки - так и в этот раз несколько раз ухватилась за юбку и приподняла ее, любуясь собственным отражением и давая возможность поклонникам также насладиться видом - "что уж там скрывать".

Кроме того Алена изящно нагибалась и немного приседала, оценивая платье со всех сторон. Судя по ее выражению лица, девушка осталась довольна нарядом.

Ранее мы сообщали, Омович покорила дерзким образом в обтягивающем черном комбинезоне - аж удивительно, как она смогла "впихнуть" все свое богатство. Алена расстегнула комбинезон на груди и освободила "аппетитных подружек". А также нескромно присела на корточки и кинула дерзкий взгляд в камеру.

«Невероятное тело! Ты такая великолепная детка!», «Вааааууууууу, каждый раз схожу с ума», «Так кукольно», «На всех фото ты чертовски привлекательная», «Кайф», - пользователи по достоинству оценили попытки Омович привлечь внимание.

Кроме того, мы рассказывали, Алена похвасталась внешностью без фильтров. Подобное девушка выставляет редко: обычно ее обвиняют в соцсети в чрезмерном использовании фотошопа. Модель показала все свои достоинства крупным планом в кружевном белье.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ: «горячая школьница».