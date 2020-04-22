Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальное тело в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует возле стола в одном белье, демонстрируя на камеру безупречные формы. Как можно заметить, из-под белья выглядывает пирсинг девушки на интимном месте.

Саму фотографию Омович решила никак не комментировать. Более того, она лишила такой возможности своих подписчиков, выбросив снимок в Сторис.

До этого мы писали, что украинская модель Алена Омович устроила роскошную фотосессию в поле.

Свежие снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Омович предстала в спортивных штанах и миниатюрном топе, который больше напоминал спортивный лиф. Судя по всему, она остановилась в поле, когда ехала в машине, поэтому фотосессия оказалась спонтанной.

Звезда Инстаграма спустила штаны, оголив свой плоский животик. Кроме этого она без стыда выставила на обозрение главную гордость, которая прекрасно просматривалась через тонкую ткань топа. Видно, что у Омович сделан пирсинг на груди. Это заметили и ее поклонники.

«Какую локацию мы нашли по дороге в Одессу! Какое фото нравится больше?», - подписала девушка серию фото.

Напомним, что Омович показала топ самых жарких фото: без белья, с подружкой и зеркалом.

Как сообщала Politeka, Омович сверкнула упругими «дыньками» в экстремальном декольте: «Кайф».

Также Politeka писала, что Омович показала в спальне, чем соблазняет мужчин: горячие кадры.