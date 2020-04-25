Легендарна американська актриса Памела Андерсон показала себе в новому образі

На фото Памела позує в прозорому блискуче плаття і лежала на камінні. Волосся у Андерсон були розпущені в цей раз. Фото вийшло дуже привабливим і цікавим, завдяки такій сукні легко оцінити всі форми актриси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я повинна бути русалкою... У мене немає страху перед глибиною і більшого страху дрібної життя. Анаіс Нін", - підписала кадр Памела.

Фанати поставили більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я повинен бути любимо", "Відмінно сказано", "Глибина моєї любові до тебе не знає кордонів", "Ідеальне фото", "Ти така красива жінка", "Прекрасно", "Коханка Нептуна".

Повідомлялося, що легендарна американська модель Памела Андерсон порадувала шанувальників новим сміливим чином на архівному фото.

Зірка в цей раз позувала в одному блискучому купальнику. Образ Памела доповнила прикрасами на шиї і розпущеним волоссям. Андерсон, як можна побачити, стояла у воді або біля неї.

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон потішила шанувальників красивим і сміливим чином.

Апетитна блондинка продемонструвала пишні принади без білизни, затягнувши їх у світлий топ. Внизу помітні лише трусики Памели.

Модель прибрала руки за спину, ніби намагаючись натягнути кофту, як можна сильніше.

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