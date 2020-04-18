52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон улеглась на траву, еле скрыв свои объемы
Модель часто делится снимками в своем Инстаграм, большинство из них - черно-белые, передает Politeka.net.
На одном из последних фото актриса позировала, лежа на подстилке возле коня. На Андресон были джинсы, сапоги и шляпа. А верхнюю часть одежды красотка решила оставить обнаженной.
Модель позировала с распущенными волосами, глаза подчеркивали черный карандаш. Памела смотрела в сторону, приоткрыв губы.
Это фото получилось не столько откровенным, как каким-то загадочным. К слову, формы Андерсон поражали красотой, именно благодаря своей красоте и пышным прелестям, звезда стала очень популярной.
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За шесть часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, что это фантастическое фото, признавались в любви и так далее.
Напомним, Памела Андерсон позировала в полотенце, которое держиться только на ее пышной груди. Памела немного наклонилась, едва не выронив свои прелести, но при этом выставив напоказ упругую пятую точку.
На шее знаменитости - блестит цепочка с кулоном. Андерсон закинула волосы набок и посмотрела в камеру.
Звезда приоткрыла губы, придав луку пикантности.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон позировала в немного пугающем, но от этого не менее соблазнительном костюме некоего вымышленного монстра.
На обтягивающем костюме в весьма интересных местах торчат шипы, а сам материал наряда выполнен под кожу.
На голове Памелы красуется футуристический парик, а ее образ дополняет яркий макияж. На снимке звезда позирует на четвереньках, томно глядя в сторону.
Напомним, томная Памела Андерсон избавилась от одежды и показала, чем покорила миллионы мужчин.
Как сообщала Politeka, знойная Памела Андерсон нагнулась, рассыпав свои огромные "арбузики".
Также Politeka писала, что Памела Андерсон еле удержала свое достоинство в глубоком декольте.