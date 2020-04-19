Легендарная актриса и модель Памела Андерсон показала новое фото в Инстаграм

На фото Памела стоит на коленях без одежды и белья. Волосы у Андерсон были распущенными. Она рукой держала поводья жеребца, а второй его за морду. На фото создавалось ощущение, что модель сейчас поцелует лошадь. Фото было черно-белым и старым, скорее всего оно сделано давно. На фоне почти ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 25 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых отмечали красоту модели и сочность фотографии.

Сообщалось, что 52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон улеглась на траву, еле скрыв свои объемы.

На одном из последних фото актриса позировала, лежа на подстилке возле коня. На Андерсон были джинсы, сапоги и шляпа. А верхнюю часть одежды красотка решила оставить обнаженной.

Модель позировала с распущенными волосами, глаза подчеркивали черный карандаш. Памела смотрела в сторону, приоткрыв губы.

Сообщалось,что Памела Андерсон в порыве ностальгии по бурной молодости порадовала черно-белым фото в откровенном наряде.

На новом черно-белом снимке Андерсон снова предстала в откровенном образе, который демонстрирует зрителю ее соблазнительную фигуру. Модель на фото сидит на полу, подтянув под себя ноги.

Напомним, знойная Памела Андерсон посветила самыми сочными местами в позе собачки

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