Легендарная американская актриса Памела Андерсон показала себя в новом образе

На фото Памела позирует в прозрачном блестящем платье и лежала на камнях. Волосы у Андерсон были распущены в этот раз. Фото получилось очень соблазнительным и интересным, благодаря такому платью легко оценить все формы актрисы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я должна быть русалкой... У меня нет страха перед глубиной и большего страха мелкой жизни. Анаис Нин", - подписала кадр Памела.

Фанаты поставили больше 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я должен быть любим", "Отлично сказано", "Глубина моей любви к тебе не знает границ", "Идеальное фото", "Ты такая красивая женщина", "Прекрасно", "Любовница Нептуна".

Сообщалось, что легендарная американская модель Памела Андерсон порадовала поклонников новым смелым образом на архивном фото.

Звезда в этот раз позировала в одном блестящем купальнике. Образ Памела дополнила украшениями на шее и распущенными волосами. Андерсон, как можно увидеть, стояла в воде или возле нее.

Сообщалось, что 52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон побаловала поклонников красивым и смелым образом.

Аппетитная блондинка продемонстрировала пышные прелести без белья, затянув их в светлый топ. Внизу заметны лишь трусики Памелы.

Модель убрала руки за спину, будто пытаясь натянуть кофту, как можно сильнее.

Напомним, томная Памела Андерсон приспустила халат ради пикантного кадра

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