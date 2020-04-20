Відома американська модель Кім Кардаш'ян показала нове фото в Instagram

На фото Кім разом зі своєю мамою Кріс Дженнер. Кардашьян була в боді тілесного кольору і з розпущеним волоссям. Поруч з нею сиділа мама, яка одягла кофту і колготи чорного кольору. Жінки розташувалися на ліжку або щось схоже. Поруч можна побачити велике яйце, можливо пасхальне. За ним лежала якась скульптура. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже мільйон лайків і написали безліч коментарів, в яких хвалили зовнішність сімейства.

Раніше ми повідомляли, що американська світська левиця, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян привітала свою сестру з днем народження, засвітивши старі фото.

На фото Кім та її старша сестра Кортні ще зовсім молоді позують на камеру. Кім виклала як дитячі, так і підліткові фото. Ясно одне – всі ці фото зроблені до того, як сестри захопилися пластичними операціями.

Повідомлялося, що в мережі показали маму знаменитого сімейства Кардашьян Кріс Дженнер, яка не відстає від своїх зіркових дочок і також виглядає карколомно.

39-річна зірка реаліті-шоу вирішила виправити таку несправедливість і оприлюднила чорно-білий знімок своєї мами.

На знімку 64-річна жінка позувала в досить сміливою, як для її років, позі. Сидячи в ліжку Кріс Дженнер закинула ногу на ногу, похвалившись своїми стрункими ногами.

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