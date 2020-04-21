39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян розбурхала ефектним образом, позбувшись зайвого одягу

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в мікроблозі в Instagram, на яких рекламує свій бренд нижньої білизни. Красуня позує в обтягуючих топах і трусиках на тлі води.

Кім ніколи не соромилася виставляти напоказ свої круті стегна, пишний бюст і осину талію. Зірка телеекранів вміє вразити найвимогливішу публіку, більш того, вона знає, що виглядає ідеально.

Раніше Кардашьян хвалилася, що розроблена нею нова колекція коригуючої білизни «дійсно працює». Вона запевнила майбутніх покупців, що чудово розуміє їхні проблеми, оскільки не раз стикалася з важкодоступністю коригуючої білизни, яка б відповідала її тону шкіри і була б потрібної довжини, щоб її не доводилося перешивати. Білизна від Кім представлена в розмірах від XXS до 4X і дев'яти відтінках.

За годину фанати більше 500 000 разів оцінили пост Кардашьян, щедро нагородивши її компліментами.

"як ти насправді ідеальна"

"справжня краса"

"Приголомшлива 🔥"

"Гладка, як шовк"

Раніше ми повідомляли, Кім здивувала публіку знімком разом зі своєю матір'ю Кріс Дженнер, з якою вони схожі, як дві краплі води. Кардашьян постала в боді тілесного кольору і з розпущеним волоссям. А на її матері був чорний обтягуючий гольф і такого ж кольору колготки.

Жінки розташувалися на ліжку в незвичайній фотозоні поруч з величезним яйцем сріблястого кольору. Фото вийшло дуже живим і емоційним. Якщо для Кім це звичайна справа - екстравагантні фотосесії, то її мати, таке враження, що трохи зніяковіла, піднявши плечі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючому білизна виставила напоказ розкішні форми

А ще Politeka писала, що апетитна Кім Кардашьян розвалилася на підлозі і посвітила своїми «персиками» у тісному боді