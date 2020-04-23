Красуня показала, за що її люблять чоловіки

Американська фітнес-модель Ана Чері в шовковій сукні посвітила на камеру усіма своїми принадами

Фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Чері постала в шовковому міні, яке ледь прикривало її розкішні пишні груди. Модель вирішила додати вогнику і задерла сукню, щоб оголити свої округлі апетитні стегна.

Дівчина дивилася вгору, підставивши обличчя під сонце, і посміхалася. Її волосся було розпущене.

«Я знаю, що День Землі був вчора, але хіба ми не можемо цінувати її красу кожен день?», - написала Чері.

За годину фото моделі зібрало понад 67,5 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

«Супер», «Ти така красива», «Неймовірна», «Я б постояв поруч», «Хочу, щоб ти була моєю», «Ти бомба», «ммм гаряча дєтка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері поділилася спокусливим фото в чорній білизні. Через карантин багато зірок позбулися можливості робити професійні фото, тому шукають вихід, як робити фото в домашніх умовах. Чері залишилася в простій футболці, але зняла штани, засвітивши трусики, які ледь приховують принади дівчини. Варто відзначити, що груди зірки добре проглядалися через футболку.

Нагадаємо, що гаряча Ана Чері в міні-бікіні почала роздягатися на камеру: незабутнє видовище.

Як повідомляла Politeka, зухвала Ана Чері в мереживному топі показала, чим підкорює чоловіків: "Аж тріщить по швах".

Також Politeka писала, що розкішна Ана Чері в крихітній білизні ледве втримала пружні форми: "Занадто гаряче".