Фітнес-модель Ана Чері блиснула перед фанатами ідеальними формами в крихітному бікіні на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хто ж не знає Ану?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітному бікіні, демонструючи розкішні і пишні форми. Її прихильники активно лайкали знімок хоча і не змогли захопитися тілом кумира.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері показала, хто допомагає їй долати стрес із-за тривалого карантину.

Пандемія китайського вірусу змусила зірок спорту і шоу-бізнесу вигадувати нові приводи для того, щоб нагадувати про себе і тримати в тонусі передплатників.

Особливо важко доводиться людям, звиклим до обожнення публіки, подорожей і для яких популярність обчислювалася кількістю лайків в соцмережах.

Наприклад, Ана Чері збільшила відвертий контент на своїй сторінці, публікуючи напівголі фото і відео тренувань, від яких дар мови пропадає не тільки у чоловіків.

цього разу зірка вирішила використовувати ще один безпрограшний варіант для того, щоб звернути на себе увагу, і підключила «важку артилерію»: з'явилася у кадрі з котиком.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать.

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків.