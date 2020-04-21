Зірка показала все, що можна!

Фітнес-модель Ана Чері в одній білизні порадувала фанатів і блиснула ідеальними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в облягаючому топі і крихітному білизна, яке максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королева!», «це занадто гаряче», «це просто неймовірне тіло», «бомбезні форми! Пощастило тобі», «вау, розкішна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері у чорному білизна показала, чим приваблює аудиторію в новій фотосесії.

Після настання епідемії і введення карантину, знаменитостям масово довелося змінювати профілі в соціальних мережах і придумувати новий розважальний контент для аудиторії. Оскільки зірки стали обмеженими у можливостях модних зйомок, їм доводиться багато експериментувати.

Не стала винятком і фітнес-модель Ана, якій довелося оновити свій Instagram більш пікантним контентом. Зірка стала брати участь в більш сміливих і викликають фотосесіях, щоб привернути увагу аудиторії.

В цей раз дівчина поділилася кадром, на якому вона позувала в одному лише чорному мереживній білизні, ледь приховує гідності дівчини, а також прикрила груди майкою темно-болотного відтінку, під якої зовсім немає білизни. Доповнити свій міні-цибуля модель вирішила сірими гольфами.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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