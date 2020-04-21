Американська фітнес-модель Ана Чері у чорній білизні показала, чим приваблює аудиторію в новій фотосесії

Після настання епідемії і введення карантину, знаменитостям масово довелося змінювати профілі в соціальних мережах і придумувати новий розважальний контент для аудиторії. Оскільки зірки стали обмеженими у можливостях модних зйомок, їм доводиться багато експериментувати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Не стала винятком і фітнес-модель Ана, якій довелося оновити свій Instagram більш пікантним контентом. Зірка стала брати участь в більш сміливих і викликають фотосесіях, щоб привернути увагу аудиторії.

В цей раз дівчина поділилася кадром, на якому вона позувала в одному лише чорному мереживній білизні, ледь приховує гідності дівчини, а також прикрила груди майкою темно-болотного відтінку, під якої зовсім немає білизни. Доповнити свій міні-цибуля модель вирішила сірими гольфами.

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Ана Чері показала розкішне тіло в імпровізованій фотосесії, зробленому в крихітному бікіні.

«Задній двір. Давайте зі мною на тренування. Кожен день о 10:00 за тихоокеанським часом!» - говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує в крихітному купальнику, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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