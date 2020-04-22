Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пишними формами в новому спортивному костюмі

Після ведення карантину, знаменитостям масово довелося змінювати профілі в соціальних мережах і придумувати, чим урізноманітнити свій профіль, залишаючись весь час вдома. Дівчина вирішила ділитися архівними кадрами, домашніми фото, а також корисними зауваженнями. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Дівчина вирішила розповісти під новим знімком, що почала приймати нові амінокислоти, які імітують точний амінокислотний профіль м'язової тканини, даючи вам можливість відновлювати м'язи швидше, ніж вони руйнуються!

«ЕАА підвищить вашу здатність відновлюватися і збільшувати м'язову масу, і його можна приймати протягом дня.

Причина, по якій ви повинні приймати такі добавки полягає в тому, що організм не може виробляти подібні кислоти! І вони допоможуть вам швидше відновитися, так що ви не будете хворіти і зможете швидше пройти іншу важку тренування і швидше прогресувати.

Тепер який обрати ?? Особисто я вважаю, що ЕАА - кращий вибір для серйозних спортсменів, які прагнуть максимізувати свій потенціал для нарощування м'язової маси. EAAs дасть вам «більше віддачі від витрачених коштів», тому що ви отримуєте від цього більше переваг», - розповіла Ана під стильним кадром і тут же отримала сотні коментарів у відповідь.

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Так, модель позує в облягаючому топі і крихітному білизна, яке максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королева!», «це занадто гаряче», «це просто неймовірне тіло», «бомбезні форми! Пощастило тобі», «вау, розкішна», - пишуть вони.

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