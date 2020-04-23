Красотка показала, за что ее любят мужчины

Американская фитнес-модель Ана Чери в шелковом платье посветила на камеру всеми своими прелестями

Фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Чери предстала в шелковом мини, которое едва прикрыло ее роскошную пышную грудь. Модель решила добавить огоньку и задрала платье, чтобы оголить свои округлые аппетитные бедра.

Девушка смотрела вверх, подставив лицо под солнце, и улыбалась. Ее волосы были распущены.

«Я знаю, что День Земли был вчера, но разве мы не можем ценить ее красоту каждый день?», - написала Чери.

За час фото модели собрало более 67,5 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

«Супер», «Ты такая красивая», «Невероятная», «Я бы постоял рядом», «Хочу, чтобы ты была моей», «Ты бомба», «ммм горячая детка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери поделилась соблазнительным фото в черном белье. Из-за карантина многие звезды лишились возможности делать профессиональные фото, поэтому ищут выход, как делать фото в домашних условиях. Чери осталась в простой футболке, а штаны сняла, засветив трусики, едва скрывающие достоинства девушки. Стоит отметить, что грудь звезды хорошо проглядывалась через футболку.

Напомним, что горячая Ана Чери в мини-бикини начала раздеваться на камеру: незабываемое зрелище.

Как сообщала Politeka, дерзкая Ана Чери в кружевном топе показала, чем покоряет мужчин: "Аж по швам трещит".

Также Politeka писала, что роскошная Ана Чери в крохотном белье едва удержала упругие формы: "Слишком горячо".