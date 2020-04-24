Відома модель Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ

На фото Емілі стоїть у просторому халаті, під яким можна побачити золотисте білизна. Ратаковски робила фото в дзеркалі ванної кімнати. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним на кадрі. На тлі можна побачити висять рушники. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зараз я п'ю вино", - написала Емілі Ратаковскі.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки публікації. Все через те, що Емілі разметила кадр в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі поділилася гарячими кадрами, на яких вона постала без білизни.

На знімках модель позує на сходах в короткій чорній спідниці і вільному піджаку. Однак, щоб додати в свій образ трохи «перчинки», Ратаковски не стала нічого одягати під піджак і кокетливо розстебнула всі ґудзики, засвітивши свою об'ємну груди. На першому знімку модель пильно дивиться в камеру, спускаючись по сходах.

Повідомлялося, що Ратаковски похвалилася своїми обсягами в екстремальному вбранні.

Емілі Ратаковски нерідко ділиться відвертими кадрами. Тим не менше, кожен раз їй вдається тримати фоловерів в напрузі, підігріваючи їх інтерес все новими спокусливими знімками.

Нагадаємо, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній

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