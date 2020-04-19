Эмили Ратаковски уже не в первый раз скопировала модный лук у жены известного футболиста

Фанаты супермодели Эмили Ратаковски заподозрили ее на том, что она повторяет образы Виктории Бекхэм. Появился даже коллаж, на котором отчётливо видно схожесть известных красоток. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Эксперты же отмечают, что знаменитостям присущ схожий стиль в одежде. Так, образы Виктории времен 1990-х сейчас нравятся модели Эмили Ратаковски. Среди них пальто прямого кроя, гольфы и свободные сорочки.

Напомним, что всемирно известная модель и актриса Эмили Ратаковски показала смелое фото. Она прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В этот раз, на одной и фан-страниц модели появился снимок, на котором Эмили позировала без лифчика. Стоить отметить, что фото было сделано довольно давно, когда еще она без стеснения заваливала своих подписчиков откровенными снимками. На кадре модель позировала на кровати возле зеркала, соблазнительно оголив грудь. С помощью отражения, всем удалось рассмотреть ее пикантное место во всей красе.

Отметим, Эмили – одна из самых успешных бизнесвумен среди моделей. Она создала свой бренд купальников Inamorata (что в переводе означает «возлюбленная») еще в 2017-м году. Позже ассортимент бренда заметно расширился. Помимо купальников, девушка стала выпускать нижнее белье, одежду для дома и даже женские костюмы.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».