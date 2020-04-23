Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала серію кращих фото гарячої подружки-моделі в провокаційному вигляді

Як відомо, дівчина є моделлю із значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массове увагу до себе і заінтригувала своїм профілем в соціальній мережі. Дівчина щодня оновлює свій аккаунт, поповнюючи той серією досить гарячих фото. Після введення карантину зірка вирішила також показувати цілі збірки кадрів, які найбільше інтригували фанатів останнім часом, а також хвалитися кадрами своїх знаменитих подруг. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На цей раз модель модель представила кілька образів своєї моделі-подружки в білизні і купальнику, які припали до смаку фанатам. Анастасія показала, як дівчина приміряла на себе коротенький топ нюдового відтінку без бретелей, ледь прикриває її груди, а також підв'язки з чорно-білої тканини в смужку. При цьому на моделі можна помітити легкий макіяж з акцентом на виразні очі.

На іншому знімку дівчина вирішила продемонструвати пишні форми в крихітному купальнику блакитного відтінку, який ледь прикриває груди молодої моделі, якою захоплюється Квітко.

На двох наступних кадрах модель з'явилася в чорному білизна, стильного дизайну і з дуже тонкими смужками тканини. Шанувальники не залишили без уваги провокаційний вигляд зірки і під новим постом не втрималися від досить неоднозначних коментарів. Деякі тут же написали, що ця дівчина - "крихітка з тим ще перчиком".

Також раніше повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, порадувала пікантним знімком з відпочинку.

Популярність Квітко отримала завдяки шанувальникам в соціальній мережі Instagram – кількість фоловерів зірки досягло більше десятка мільйонів. Причому славиться модель рекламою білизни, одягу, харчування для спортсменів. Також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру. І цей раз не став винятком.

Так, модель позує без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру. Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.

Нагадаємо, російська Кардашьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала бездонне декольте крупним планом.