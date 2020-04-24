Легендарна американська модель Памела Андерсон порадувала шанувальників новим сміливим чином на архівному фото

Зірка в цей раз позувала в одному блискучому купальнику. Образ Памела доповнила прикрасами на шиї і розпущеним волоссям. Андерсон, як можна побачити, стояла у воді або біля неї. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією, як і поставити лайки. Все із-за того, що Памела опублікувала знімок в сторіс, де функцій таких немає.

Раніше ми повідомляли, що Знаменита американська актриса і модель Памела Андерсон порадувала новим спокусливим кадром.

На знімку молода Андерсон позує в тонкому халатику, які спокусливо спустила, оголивши плече й частину грудей. Знаменитість злегка прикрилася солом'яним капелюхом і чарівно дивиться в камеру, трохи відкривши рот.

Повідомлялося, що Памела Андерсон вирішила згадати молодість і продемонструвала свої вражаючі форми на постільному фото.

На фото красуня лежить на ліжку або дивані, міцно обійнявши подушку. Зірка позує в тонкому відвертій сукні з відкритими плечима, яке ідеально підкреслює всі вигини її фігури. Спідниця вбрання трохи задерлася вгору, оголюючи стрункі ніжки моделі. На знімку Памела виглядає дуже природно і розслаблено, дивлячись прямо в камеру.

Нагадаємо, Памела Андерсон без одягу і сорому влаштувала доросле фотосесію прямо на пляжі

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