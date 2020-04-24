Легендарная американская модель Памела Андерсон порадовала поклонников новым смелым образом на архивном фото
Звезда в этот раз позировала в одном блестящем купальнике. Образ Памела дополнила украшениями на шее и распущенными волосами. Андерсон, как можно увидеть, стояла в воде или возле нее. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией, как и поставить лайки. Все из-за того, что Памела опубликовала снимок в сторис, где функций таких нет.
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Ранее мы сообщали, что Знаменитая американская актриса и модель Памела Андерсон порадовала новым соблазнительным кадром.
На снимке молодая Андерсон позирует в тонком халатике, которые соблазнительно приспустила, обнажив плечо и часть бюста. Знаменитость слегка прикрылась соломенной шляпой и обворожительно смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот.
Сообщалось, что Памела Андерсон решила вспомнить молодость и продемонстрировала свои впечатляющие формы на постельном фото.
На фото красотка лежит на кровати или диване, крепко обняв подушку. Звезда позирует в тонком облегающем платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивает все изгибы ее фигуры. Юбка наряды немного задралась вверх, обнажая стройные ножки модели. На снимке Памела выглядит очень естественно и расслаблено, глядя прямо в камеру.
Напомним, Памела Андерсон без одежды и стыда устроила взрослую фотосессию прямо на пляже
Также Politeka сообщала, что сочная Памела Андерсон сняла всю одежду и стала на колени ради жаркого кадра
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон сорвала с себя нижнее белье и устроила фотосессию с конем