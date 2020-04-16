Памела Андерсон вспомнила молодость и взбудоражила поклонников оригинальным образом
Секс-символ 90-х, американская актриса и модель Памела Андерсон до сих пор продолжает радовать своих поклонников, регулярно публикуя в Инстаграм черно-белые архивные фотографии времен своей молодости. Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда поделилась особенно оригинальным снимком.
На фото Памела позирует в немного пугающем, но от этого не менее соблазнительном костюме некоего вымышленного монстра. На обтягивающем костюме в весьма интересных местах торчат шипы, а сам материал наряда выполнен под кожу. На голове Памелы красуется футуристический парик, а ее образ дополняет яркий макияж. На снимке звезда позирует на четвереньках, томно глядя в сторону.
Отметим, что поклонников модели не испугал даже такой жуткий костюм: Андерсон буквально забросали восторженными комментариями.
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До этого мы писали о том, что Андерсон побаловала поклонников красивым и смелым образом. Аппетитная блондинка продемонстрировала пышные прелести без белья, затянув их в светлый топ. Внизу заметны лишь трусики Памелы.
Модель убрала руки за спину, будто пытаясь натянуть кофту, как можно сильнее.
На голове у Памелы - неаккуратный хвост, а у лица спущены пряди.
Напомним, Памела Андерсон изогнулась в маленьком полотенце, едва не засветив самый сок.
Как сообщала Politeka, шикарная Памела Андерсон засветила свой размерчик в облегающем топе.
Также Politeka писала, что томная Памела Андерсон окунулась в бассейн, засветив вершину "айсберга".