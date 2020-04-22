Модель Сьюзі Кортез, володарка титулу «найкрасивіші сідниці у світі», показала красу на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Захист від covid 19 ! Використовуйте маски і не виходьте з дому 🦠 здоров'я на першому місці», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках модель позує в одній білизні, а її голову прикриває спеціальний шолом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня», «гаряча штучка», «навіть такий ти мені подобаєшся!», «справжня захист», «правильно, захист передусім!», - пишуть вони.

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На фото Сьюзі позувала на пляжі в дуже відвертому купальнику. Частково він був розв'язаний і аж очі розбігаються, куди дивитися. П'ята точка була повністю оголена. Кортес в цей раз була з розпущеним волоссям. На розмитому фоні можна побачити пісок та дерева.

Фанати поставили фотографії майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких відзначали красу і краса форм зірки.

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