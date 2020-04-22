Модель Сьюзи Кортез, обладательница титула «Самые красивые ягодицы в мире», показала красоту на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Защита от covid 19 ! Используйте маски и не выходите из дома 🦠 здоровье на первом месте», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках модель позирует в одном белье, а ее голову прикрывает специальный шлем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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Proteção contra covid 19 ! Use máscara e não saia de casa 🦠 saúde em primeiro lugar

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«Красотка», «горячая штучка», «даже такой ты мне нравишься!», «настоящая защита», «правильно, защита прежде всего!», - пишут они.

До этого мы писали, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая становилась два раза победительницей конкурса Мисс Бум-Бум,  показала новое фото в Инстаграм

На фото Сьюзи позировала на пляже в очень откровенном купальнике. Частично он был развязан и аж глаза разбегаются, куда смотреть. Пятая точка была полностью оголена. Кортес в этот раз была с распущенными волосами. На размытом фоне можно увидеть песок и деревья.

Фанаты поставили фотографии почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых отмечали красоту и прекрасность форм звезды. 

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Напомним, обладательница самых красивых ягодиц вывалила главную гордость на камеру

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