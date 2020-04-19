29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантное фото





Как передает Politeka.net, кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Бразильская модель регулярно радует, а бывает и шокирует своих поклонников откровенны снимками. Очередной своей выходкой уже совсем перешла границы.



"Наслаждайтесь моим лучшим контентом", - сообщила она в подписи к посту и была права - посмотреть было на что.

На этот раз фигуристая модель показала свой "Бум-Бум" во всей красе. Позировала Кортес на кровати в одном нижнем белье в соблазнительной позе. Модель довольно эротично оттопырила свою знаменитую часть тела.

Поклонники модели, увидев такой жарки ракурс просто засыпали ее лестными комментариями, похвалив отменную позу.

Ранее Кортес предстала на видео в образе пасхального кролика, но из-за наряда, ее можно было сравнить с кроликом Playboy.

Облачилась Кортес в купальник бирюзового цвета, который подчеркнул ее феноменальную грудь.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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