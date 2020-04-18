29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, встала в соблазнительную позу

Модель публикует откровенные фото в Инстаграм, передает Politeka.net. На всех снимках она старается показать свою пятую точку, за которую и получила титул.

На одном из последних кадров Кортес позировала закинув ноги на кресло, выпятив ягодицы в крохотных блестящих бикини.

При этом руки у нее были сложены на полу. Лифчик едва удерживал грудь Кортес, и, кажется, она вот-вот покажется из белья.

На ногах Сьюзи черные сапоги на каблуках, что сделало образ более дерзким.

Завершили ее образ массивные серьги.

Кортес пристально смотрела в камеру, приоткрыв губы. Длинные волосы девушки были закинуты набок и еле не касались пола.

Пост за 12 часов собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали возлюбленную комплиментами, некоторые не находили слов и писали простое: "Вау", другие же наоборот находили места для приятного, например: "Просто улет".

Напомним, Сьюзи Кортес позировала на пляже в мини-бикини, задрав ногу и засветив лишнее.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомбезная», «огонь вообще», «суперовый вид», «богиня!», «поза – космос», «очень горячо», - написали они.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес вымазала свою упругую пятую точку шоколадом, при этом едва не засветив голую грудь.

Звезда на одном из фото прикрыла прелести морковкой. На ней также можно было заметить ушки, больше, как уже понятно, на ней ничего не было.

Модель выгибалась, демонстрируя красивую фигуру. Ее длинные волосы были распущенные.

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