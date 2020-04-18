29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая Мисс Бум-Бум, очередным фото доказала, за что ее называют обладательницей самых красивых ягодиц

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, степень откровенности которой зашкаливает (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Звезда собрала в одно видео самые сочные моменты.

Так, Сьюзи предстала в в бикини (на некоторых кадрах в синем, на других - белом), которые практически ничего не прикрывают. Модель приняла жаркую позу на песке, всунув в камеру крупным планом свою главную гордость - "какой персик". Кортес эффектно убрала песок с ягодиц, чем несказанно порадовала толпу фанатов.

"Здравствуйте, моя любовь 🔥🔥🔥 уже доступна на моей горячей странице", - подписала кадры Сьюзи.

За несколько часов пост собрал более 55 000 "лайков" и уйму комментариев: "Такая горячая 🔥"; "Успех"; "Замечательная 😍"; "Супер великолепна 😍🔥".

Ранее мы сообщали, Кортес взбудоражила горячим фото в черном боди. Девушка повернулась к объективу спиной (еще бы, это самый излюбленный ее ракурс, позволяющий фанатам вдоволь насладиться пышной красотой). Модель устроилась на краешке кресла и в пленительной манере выгнула спину, выпятив свое главное достоинство. Брюнетка собрала длинные волосы наперед, оголив часть спины так, что стала видна татуировка в виде креста.

Поклонники засыпали Сьюзи всевозможными комплиментами и смайликами в виде сердечек и персиков.

"Ух ты, удивительная красота, у тебя такая горячая чувственная очаровательная спина и бедра!😍"; "Доброе утро, красивая 😍🥰", - писали в комментариях.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц осталась в одних чулках и показала, чем покоряет мужчин: "Прекрасная"

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