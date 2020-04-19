29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, порадовала горячим снимком

На фото, размещенном в Инстаграм, звезда предстала в необычном образе, передает Politeka.net.

Кортес поразила красотой в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.

Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.

Звезда сидела в сапогах на шнуровке.

Кортес распустила и закинула длинные волнистые волосы набок. Она смотрела в камеру и приоткрыла губы. Ее макияж был сделан с акцентом на глаза: "Ого, какие большие".

За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что модель очень горячая и непревзойденная. В общем, люди завалили Сьюзи комплиментами, как, впрочем, и всегда.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала у бассейна, выгнувшись и выставив пятую точку.

На модели - едва заметные крохотные трусиси-бикини. Звезда без стеснения выставила свои нереальные размеры.

Также Кортес надела белую футболку, которая имела неаккуратный вид. Она спустила верхнюю одежду с плеча, оголив прелести без белья, при этом скрыв самое интимное.

Ранее сообщалось, Сьюзи Кортес опубликовала откровенное видео. Модель предстала в бикини, которое практически ничего не прикрывает. Звезда приняла жаркую позу на песке, посветив перед камерой своей главной гордостью. Кортес эффектно убрала песок с ягодиц, чем несказанно порадовала толпу фанатов.

"Здравствуйте, мои любимые 🔥🔥🔥 полная запись уже доступна на моей горячей странице", - подписала кадры Сьюзи.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц осталась в одних чулках и показала, чем покоряет мужчин: "Прекрасная"

Также Politeka писала, что модель с самыми красивыми ягодицами пошалила в крохотном бикини на песке: "Какой персик"