Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поразила красотой на пляже

Сочная модель позировала на кресле, расположенном на берегу в голубой воде, пишет Politeka.net.

Грудь знаменитости едва удерживал крохотный купальник. Малюсенькие плавки скрывали лишь самое интимное.

Видно, что тело звезды блестит то ли от воды, то ли от лосьона для загара.

Дженнер расставила ноги и выгнулась, демонстрируя упругий живот. При этом волосы ее распущенные, а глаза закрыты. Кайли направила голову вверх, вероятно, для того, чтобы получить красивый ровный загар.

На ноге красотке можно заметить браслет, а на руках светлый длинный маникюр.

Чистая вода, сочные формы Кайли и ее непринужденность сделали фото фантастическим.

За некоторое время пост собрал более 10 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только восхищались формами звезды, но и писали, что считают ее ангелом и горячой крошкой. "Божественная", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в купальнике телесного цвета на тонких бретельках.

Купальник подчеркнул большую грудь звезды, хорошенько ее обтянув. На шее красотки находилась цепочка с кулоном, которая еще больше акцентировала внимания на прелестях модели.

Трусики бикини держались чуть выше бедер. Тонкая талия и идеальный пресс - на фото все выглядит невероятно привлекательно.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер подчеркнула свои формы, пышные груди и бедра, светлым купальником. Наряд имел глубокое декольте, из которого прелести едва не вываливались.

Купальник поднимался выше бедер, подчеркнув тонкую талию.

На шее, руке и в ушах модели блестели украшения.

При этом звезда закрыла глаза и посветила своими черными длинными стрелками на веках.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.