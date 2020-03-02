Кайли в который раз смогла удивить поклонников

Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала несколько жарких фото в сети

Соответствующие фото звезда опубликовала в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото инста-модель позирует в соблазнительным экстра мини-платье, которое обтягивает ее изгибы.

На первом фото она сидит на корточках, красуясь длинными волосами золотистого цвета, окрашеными по модной технике балаяж. Свой образ Кайли дополнила невесомыми босоножками на шнуровке, множеством золотых браслетов, которые надела прямо на рукава платья, а также красотка показала белую сумочку, в тон платью.

На втором фото Кайли изогнула спину, покрасовавшись своей пятой точке в коротком наряде.

Фото миллиардерши собрало за одну ночь больше 5 миллионов отметок «мне нравится», а также сотни комментариев от поклонников инста-дивы.

Напомним, что Кайли Дженнер позировала на пляже вместе с дочкой. Кайли позировала спиной, поэтому можно было рассмотреть ее пятую точку.

Также нельзя не обратить внимание на ровные ножки знаменитости. Дженнер держала свою дочь за ручку и вместе с ней шла в воду. При этом красотка взялась рукой за шляпку, чтобы та не улетела из-за сильного ветра.

Чистый песок, голубая вода и мама с дочкой - создается впечатление полной идилии. Пользователи сети восхваляли красоток, восхищаясь данным фото. К тому, же люди написали массу комплиментов фигуре Кайли и признавались в любви.

Напомним, Кайли Дженнер удивила новым цветом волос. Звезда наростила длинные волосы светло-русого цвета с белыми кончиками.

Звезда прикрыла глаза очками и немного выпятила свои губы вперед.

Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку.

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