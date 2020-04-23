29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, порадувала шанувальників новим знімком, на якому показала свою гордість

Модель використовує Instagram для фото гарячого характеру, передає Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в мереживній білизні яскраво-рожевого кольору.

На знімку Кортес встала біля дзеркала, натягуючи трусики вище стегон. Волосся модель зібрала в неакуратний пучок, залишивши частину розпущеною.

Модель позувала впівоберта, любуючись собою. Пружні сідниці, тонка талія, накачані руки і ноги - в цьому тілі все ідеально.

На пальцях помітний світлий манікюр. А макіяж зірки - пишні вії й рожеві від блиску губи.

За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали комліменти іноземною мовою. Люди висловлювали захоплення формам зірки і дивувалися, як можна бути такою розкішною жінкою. "Грайлива крахітка", - написав один з фанатів.

А ось Кортес похвалилася формами в чорній білизні:

Нагадаємо, Кортес постала в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.

Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і були кубіки. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.

Зірка сиділа в чоботях на шнурівці.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала на пляжі в дуже відвертому купальнику. Частково він був розв'язаний і аж очі розбігаються, куди дивитися.

П'ята точка була повністю оголена. Кортес відтягнула лямку купальника, ніби збираючись його зняти. В іншому, він практично нічого не приховував, крім найпотаємнішого.

Зірка була з розпущеним волоссям. На розмитому фоні можна побачити пісок та дерева.

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