Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница двух титулов за самые красивые ягодицы, показала новое фото в Инстаграм

На фото Сьюзи позировала в булках и белом нижнем белье, а вот бюстгальтер Кортес решила не надевать. Грудь пришлось модели прикрывать руками. Волосы были собраны в хвост. Образ звезда дополнила чулками. Фото получилось очень красочным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 лайков и написали множество хвалебных комментариев, а один из них отметил, что Кортес "прекрасная женщина".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, показала свою главную гордость во всей красе.

Звезда позировала у бассейна, выгнувшись и выставив пятую точку. На модели - едва заметные крохотные трусиси-бикини. Модель без стеснения выставила свои нереальные размеры.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала, как тренируется.

На одном из последних видео модель показала, как занимается на тренажере. При этом тренер запечатлел ее вид сзади. Заметны накаченные руки звезды, ее ровная спинка, тонкая талия и упругие ягодицы.

Кортес качала руки, при этом ее длинные распущенные волосы шевелились от ветра.

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