Бразильская фотомодель Сьюзи Кортес показала свою перфектную фигуру

29-летняя фигуристая красавица, не стесняясь, показала будоражащие сознание множества мужчин, да и женщин, наверняка, тоже кадры, передает Politeka.net.

Знаменитость поделилась в своем микроблоге свежим видео, где она предстала в кружевном белом белье, а также мокрой в белой футболке-топе и стрингах.

Горячая брюнетка смотрит прямо в объектив камеры, валяясь в постели, игриво прижимаясь к стене и "вытворяет" тому подобное - все телодвижения знаменитости носят пикантный окрас. Видны знаменитая "пятая точка", объемная грудь и стальной пресс модели.

Кадры, говорят сами за себя -, поклонники при виде такого "горячительного" ролика взорвались массой комплиментов в адрес пышногрудой звезды.

Напомним, Сьюзи Кортес победила в этом году в конкурсе Мисс Бум-Бум, проходившем в Мексике. Это необычный конкурс красоты - здесь выбирают победительницу не по ее умению себя преподать или по чертам лица, а по ягодицам. Согласно правилам, участницам запрещено делать любые хирургические вмешательства.

На этот раз жюри отдало предпочтение 29-летней представительнице Бразилии Кортес. Примечательно, что девушка уже получала этот титул в 2015 году, так что для нее это не первая победа.

Помимо восхищения тысяч фанатов конкурса, Сьюзи получила 50 тысяч бразильских реалов.

Добавим, в 2014 году она была «музой» сборной России по футболу на чемпионате мира по футболу в Бразилии — одной из 32 девушек, олицетворяющих страны-участницы.

Также Кортес снималась для журналов Playboy Mexico (в августе 2016 года в выпуске, приуроченном к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро), Cosmopolitan и других глянцах.

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По словам Насти, когда ей было 17 лет, ей предложили контракт за границей, девушка отправилась в Шанхай. По приезду ее отвезли на квартиру, дали подушку с одеялом и закрыли.

"Позже я поняла, что в квартире одна. И тут мне стало страшно... Сразу посетила мысль, что меня привезли в рабство. Помещение было очень маленьким, везде тараканы. Я звоню родителям, директору агентства и плачу. Меня успокоили, сказали, что девушки (ее коллеги-модели, - прим. ред.) могут гулять, поэтому в квартире никого нет. Так и произошло, под утро мои соседки вернулись домой", - поделилась Настя.

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